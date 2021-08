Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 04 - 05 wrześni? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu. Nawiguj

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 wrześni w woj. mazowieckim ma być 20°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 wrześni w woj. mazowieckim ma być od 18°C do 20°C. Nie powinno padać.

Trasa Prowadzi z Kazimierza Dolnego, wąwozami lessowymi i polnymi drogami przez Wąwolnicę do Wojciechowa znanego z tradycji Kowalskich. Powrót do Kazimierza przez Nałęczów i Rąblów. Nawiguj

Do domu wróciliśmy pociągiem z Celestynowa. Nawiguj

Następnie wzdłuż torów kolejowych po ich lewej stronie w kierunku Świdra i Otwocka. W Otwocku a właściwie w Anielinie zatrzymaliśmy się przy starym cmentarzu żydowskim, Z cmentarza dotarliśmy do bunkrów niemieckich z czasów II wojny.

Wyjechaliśmy z Żoliborza, przez miasto większą część trasy pokonaliśmy wzdłuż Wisły docierając do Falenicy gdzie zrobiliśmy krótki odpoczynek.

Z Cieńszy wyjechaliśmy w kierunku Zator i po minięciu miejscowości dojechaliśmy do rozwidlenia dróg łatwo zauważyć po małym stawiku między nimi. Skręcamy na prawo, jadąc z kierunku Zator i dojeżdżamy do wsi Biele, tam za ostatnim zabudowaniem w lewo i znów za ostatnim zabudowaniem po lewej stronie na wzgórzu już widać krzyże. Latem nie będą widoczne przez liście na drzewach.

10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki 1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie) Przerwa – ok. 15-30 min.

10.00 Start Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.)

Trasa przejazdu to ok. 24 km.

Z Rembertowa (Biblioteka w Rembertowie - Konwisarska - Republikańska - Bellony - niebieski szlak rowerowy w lesie - Długa - Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku- Biblioteka w Wesołej) i Sulejówka (z Sulejówka dojazd indywidualny do Biblioteki w Wesołej - na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej. Z Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców, Las Sobieskiego do Zielonej. Następnie Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.

Trasa rowerowa z Warszawy w kierunku Nowego Dworu. Po drodze pałac w Jabłonnej, pozostałości Cmentarza Mennonitów w Skierdach, Z powodu błota i zalanych łąk nie dotarliśmy do zapory w Dębem. Drogi asfaltowe, szutrowe i polne. Nawiguj

Trasa ta jest piękna i malownicza, liczne wzniesienia oraz doliny ukazują piękno doliny Bugu, warto przejechać się tą trasą i zobaczyć Podlasie z jak najlepszej perspektywy. Świeże powietrze, spokój i klimat to jest to, co każdy rowerzysta lubi ;)

Początek trasy: Gąbin

Stopień trudności: 1

Dystans: 47,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 374 m

Adr77 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa.

Po niespełna 5,5 km niestety się kończy. Przez następny kilometr jedziemy drogą równoległą do głównej. Ruch samochodowy znikomy. Od ronda wjeżdżamy na drogę 801 i jedziemy nią aż 9 km trzymając się prawej krawędzi asfaltu. Uwaga ruch aut napawdę duży. To najmniej przyjemny odcinek trasy. Przez następne 3 km jedziemy szerokim, równym, asfaltowym poboczem.

Samochodów już mniej. Po prawej i lewej stronie drogi łąki. O skręcie w prawo na prom informuje nas stosowny znak. Do promu już tylko 1,5 km.

Przeprawa promowa przebiega bardzo sprawnie. Koszt to jedyne 5 zł za osobę i rower.

Po drugiej stronie rzeki czeka nas równoległy do wału piękny, równiutki asfalt. Wymarzony odcinek trasy dla szosowców, których jest tu naprawdę sporo. Ruch samochodowy naprawdę znikomy. Przyjemna jazda trwa aż 7,5 km.

Następnie jedziemy bitą drogą u podnóża wału lub samym wałem, po którym prowadzi wąska ścieżka.

Po minięciu pierwszej piaskarni ścieżka zamienia się w asfaltową pieszo-rowerową. Po dojechaniu do drugiej jedziemy juz cały czas wałem aż do Mostu Siekierkowskiego. W większości jest tak kostka, która na ostatnim, około kilometrowym odcinku zamienia się w drogę bitą.

Od mostu aż do mety prowadzi nas ścieżka rowerowa.

