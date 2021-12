Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 04 - 05 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Trasy rowerowe w woj. mazowieckim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w woj. mazowieckim ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w woj. mazowieckim ma być 2°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%.

Początek trasy: Karczew

Stopień trudności: 2

Dystans: 94,86 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 891 m

Deiv poleca tę trasę rowerzystom

Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

