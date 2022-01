Ścieżki nordic walking w woj. mazowieckim. Gdzie warto iść w weekend 15 - 16 stycznia? TOP 3 trasy Newsroom 360

Poznaj najbliższą okolicę - trasy nordic walking w woj. mazowieckim gettyimages.com/gbh007

Nordic walking w woj. mazowieckim da się trenować w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni amatorzy sportu. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. mazowieckim. Zawsze na weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Przekonaj się, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend 15 - 16 stycznia.