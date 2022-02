Scholz spotka się z Putinem. Kanclerz Niemiec ostrzegł Rosję przed natychmiastowymi sankcjami i „twardymi reakcjami”

Scholz udaje się w poniedziałek do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaś we wtorek do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem w ramach dyplomatycznych wysiłków na rzecz złagodzenia napięć.

– Obie podróże będą miały na celu zbadanie, jak zapewnić pokój, który stoi w obliczu „bardzo, bardzo poważnego zagrożenia”-- powiedział Scholz, wzywając Rosję do deeskalacji.

– Atak wojskowy przeciwko Ukrainie, który zagraża jej integralności terytorialnej i suwerenności, spowoduje twarde reakcje i sankcje, które starannie przygotowaliśmy i które możemy natychmiast wprowadzić w życie, wraz z naszymi sojusznikami w Europie i NATO – powiedział Scholz w krótkich uwagach dla dziennikarzy.

Stany Zjednoczone twierdzą, że rosyjskie wojsko, które ma ponad 100 tys. żołnierzy zgromadzonych w pobliżu Ukrainy, może zaatakować w każdej chwili. Rosja zaprzecza istnieniu takich planów i twierdzi, że jej działania są odpowiedzią na agresję ze strony państw NATO.