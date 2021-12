"Schodzimy z wierzchołka czwartej fali". Wiceminister podał najnowsze dane o koronawirusie

Na antenie TVP 1 wiceminister Waldemar Kraska przekazał, że w ostatniej dobie odnotowano 9 843 zakażenia koronawirusem w Polsce. - To najnowsze dane z dzisiejszego poranka. To 28 proc. mniej niż tydzień temu, widać więc, że trend spadkowy się utrzymuje - mówił.

- Niestety 549 osób przegrało walkę z COVID-19 - poinformował. - Jeżeli przyjrzymy się bliżej, to 410 tych osób nie było zaszczepionych, czyli ponad 75 proc. To jest bardzo duża, porażająca liczba i koronny dowód na to, że szczepienia są skuteczne - dodał.