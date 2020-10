Schetyna o zatrzymaniu Giertycha: Zemsta polityczna. Muller odpiera zarzuty

Były przewodniczący PO nie ma wątpliwości, że zatrzymanie Romana Giertycha ma wymiar polityczny. - To, że jest przeszukanie w kancelarii adwokackiej, to, że jest przesłuchanie w domu bez udziału przedstawiciela izby adwokackiej, robi się to kilkanaście godzin przed rozprawą aresztową dotyczącą Leszka Czarneckiego, którego mecenas Giertych jest jedynym obrońcą. Wiadomo, jaka jest aktywność Romana Giertycha w ostatnich latach i wiadomo, że jest wrogiem publicznym nr 1 dla Kaczyńskiego i dla PiS-u – mówił poseł w Radiu Zet.

Co więcej, dziś Roman Giertych miał reprezentować biznesmena Leszka Czarneckiego, podczas rozpoznania wniosku prokuratury o areszt dla przedsiębiorcy, podejrzanego w związku z tzw. aferą GetBack. Ostatecznie warszawski sąd odroczył posiedzenie w sprawie Czarneckiego do 16 listopada.

Roman Giertych miał zostać dziś przesłuchany przez prokuraturę. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, gdyż po zasłabnięciu mecenas został przewieziony do szpitala. Według relacji jego żony znajduje się on w stanie zagrażającym życiu.

Polityk dodał, że patrzy na sprawę „nie tylko jako na znak, symbol wendety i zemsty politycznej, ale też na próbę sparaliżowania dojścia do prawdziwych informacji związanych z działalnością KNF-u, prezesa Chrzanowskiego i tego wszystkiego, co dotyczyło przejęcia banków Leszka Czarneckiego”.

Lider Kukiz’15 dopytywany o to czy nie widzi w działaniu służb działania czysto politycznego, stwierdził, że „służby w tym ustroju czy to za tamtej władzy, czy za jeszcze wcześniejszej, czy za dzisiejszej są w jakiejś mierze upolitycznione”. - Można z tego wysnuwać wniosek, że w jakimś sensie jest to upolitycznione również. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób jest to upolitycznione, to tylko w kontekście przełożenia tej sprawy z panem Czarneckim i z KNF-em – zaznaczył.