Schetyna krytykuje Platformę Obywatelską. "Ruch Rafała Trzaskowskiego nie istnieje. Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie powinna powstać"

- Tamten czas 2016 roku, był skuteczną próbą integrowania opozycji. Wtedy dominowała w parlamencie Nowoczesna, KOD był bardzo obecny. My to wszystko skutecznie integrowaliśmy. Dzisiaj partia Nowoczesna nie jest w parlamencie, jest członkiem KO, a KOD nie jest obecny w życiu politycznym - dodał.

- Daliśmy sobie przyprawić gębę totalnej opozycji i antyPiS-u. Pora z tym skończyć. Nadszedł czas, by zgromadzić Polaków wokół pozytywnych idei - grzmiał w ubiegłym tygodniu w Sejmie Borys Budka, zapowiadając koniec polityki opozycji totalnej.

Oberwało się też warszawskiej Platformie Obywatelskiej, która nie dopuściła do nadania jednej z warszawskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego.

Były szef PO odniósł się również do kwestii tzw. "ruchu Trzaskowskiego", czyli projektu politycznego, który miał wyrosnąć na dobrym wyniku prezydenta Warszawy w wyborach na prezydenta Polski.

- Nie widzę możliwości, żeby w najbliższym czasie Rada Warszawy pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwania jednej z ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego - mówi kilka dni temu wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz. Dodał, że moment nie jest dobry na podejmowanie takiej decyzji, ponieważ "skrajnie by to upolityczniło sprawę nazwania ulicy, a prezydent Kaczyński sobie na to nie zasłużył".

- Prezydent Trzaskowski mówił o tym, że nie chce wprowadzać tego tematu w kampanii wyborczej. Teraz jest czas po kampanii wyborczej i to jest decyzja miasta i inicjatywy Rafała Trzaskowskiego. Decyzja w ich rękach. Uważam, że taka ulica powinna zostać. Ta nazwa powinna zostać przypisana do którejś z powstających ulic w Warszawie - powiedział Grzegorz Schetyna.