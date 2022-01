SBU: Rosja chce wrobić Ukrainę w kryzys w Kazachstanie

Dlaczego Rosjanie mieliby preparować rzekome dowody na zaangażowanie Ukrainy w wydarzenia w Kazachstanie? Być może nawet inspirowanie protestów i zamieszek? Otóż Moskwa wysłała swoich żołnierzy do Kazachstanu w ramach operacji paktu OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) na prośbę prezydenta Tokajewa, na podstawie art. 4 OUBZ. Formalną podstawą do przybycia wojsk sojuszniczych jest uzasadnienie prezydenta, że w Kazachstanie doszło do zewnętrznej ingerencji – poprzez działania „grup terrorystów” inspirujących zamieszki, którzy wcześniej mieli być szkoleni za granicą, a następnie z zagranicy kierowani. Taką narrację prowadzi też Rosja. 6 stycznia jej MSZ ogłosił, że Moskwa uważa „ostatnie wydarzenia w przyjaznym kraju” za „inspirowaną z zewnątrz próbę, drogą siłową, z wykorzystaniem przygotowanych i zorganizowanych zbrojnych formacji, podważenia bezpieczeństwa i integralności państwa”. Zresztą tego samego trzymają się i inni członkowie OUBZ. Na przykład armeńskie MSZ oświadczyło, że jest „zaniepokojone przenikaniem grup terrorystycznych do Kazachstanu”.