Saudyjki chcą być maszynistkami pociągów. Na jedną ofertę pracy było prawie tysiąc chętnych

Na ofertę pracy dla 30 maszynistek szybkiego pociągu odpowiedziało 28 tysięcy kobiet. I to gdzie?

Chodzi o Arabię Saudyjską, gdzie do roku 2016 panie nie mogły nawet prowadzić samochodów. Konserwatywne królestwo otwiera więcej możliwości dla kobiet.

Hiszpański operator kolejowy Renfe powiedział, że ocena wykształcenia i znajomości języka angielskiego pomogła zmniejszyć liczbę kandydatek na stanowisko maszynistki pociągu o połowę. 30 wybranych kobiet po roku płatnego szkolenia będzie jeździć „pociągami-pociskami” między miastami Mekka i Medyna.

Możliwości pracy dla saudyjskich kobiet do niedawna ograniczały się do ról, takich jak nauczyciele i pracownicy medyczni, ponieważ musiały przestrzegać surowych zasad segregacji płci. Udział kobiet w sile roboczej w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł do 33 procent, co oznacza, że prawie się podwoił. Teraz kobiety podejmują prace, które niegdyś były zarezerwowane dla mężczyzn i pracowników, którzy przybywają z innych krajów.