Satelita CSO-2 zrobi zdjęcia Ziemi w 3D i w bardzo wysokiej rozdzielczości wykonane w dzień i nocą. Nic się przed jej okiem nie ukryje?

Zbudowany przez Airbusa dla francuskich sił zbrojnych satelita obserwacyjny CSO-2 (Composante spatiale optique) został 29 grudnia 2020 r. pomyślnie wyniesiony w kosmos przy pomocy rakiety Sojuz z europejskiego kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej.

CSO-2 to drugi z trzech satelitów konstelacji CSO, która zapewni francuskiemu wojsku i partnerom w programie współpracy MUSIS (Multinational Space-based Imaging System) dostęp do zobrazowań rozpoznawczych powierzchni ziemi o ekstremalnie wysokiej rozdzielczości. Satelity CSO są wyposażone w bardzo sprawny system wskazujący obszar zainteresowania i są kontrolowane z bezpiecznego centrum operacyjnego. Konstelacja będzie dostarczać zobrazowania 3D i bardzo wysokiej rozdzielczości, w pasmach widzialnym i podczerwieni, wykonane w dzień i nocą, maksymalizując efekty operacyjne. Satelita CSO-2, identyczny z pierwszym satelitą CSO-1, zostanie jednak umieszczony na niższej orbicie polarnej na wysokości 480 km nad ziemią, co zwiększy zdolności rozpoznawcze konstelacji.