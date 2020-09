Saszan: Już w czwartek premiera singla "Czternasty". To kolejna piosenka charyzmatycznej artystki. O czym będzie? Kiedy nowa płyta? [WYWIAD]

Saszan zaprasza na wywiad w Muzotoku. Premiera już w czwartek, 19.09, o godz. 15.00:

„Czternasty” to jeden z najbardziej osobistych utworów Saszan. Opowiada o trudnym okresie artystki po śmierci babci. Do współpracy przy tworzeniu utworu Saszan zaprosiła Michała Szczygła - finalistę The Voice of Poland. „Czternasty” to mroczna kompozycja i bit, który zatrzęsie każdym głośnikiem. Bez dwóch zdań jest to wielki przełom w repertuarze Saszan.

Saszan zaistniała w mediach w 2013 r. za sprawą piosenek publikowanych na łamach serwisu YouTube. Pod koniec roku podpisała kontrakt z wytwórnią muzyczną My Music.

16 września 2014 wydała debiutancki album pt. RSP, z którym dotarła do 2. miejsca na OLIS. Po odejściu z My Music podpisała kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska. W 2017 zaprezentowała dwa single: „8 miejsc”, który ukazał się wraz z teledyskiem, i „Do mnie mów”, do którego wydała tzw. „lyric video”. W lutym 2018 premierę miał utwór „Nie chcę ciebie mniej”.