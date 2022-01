Sasin: Podwyżki cen energii w Polsce to unijne podwyżki

W środę wieczorem w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o rozszerzeniu listy uprawnionych do cen regulowanych gazu i zamrożeniu taryf, w czasie którego głos zabrał Jacek Sasin. Wicepremier odniósł się w swoim wystąpieniu do zauważalnych w ostatnim czasie podwyżek cen energii oraz wysokich cen towarów i usług. Podkreślił, że podwyżki te śmiało można nazwać „unijnymi”. Wskazywał tu na dwa główne czynniki, które do nich doprowadziły. Są to - jego zdaniem - unijna polityka klimatyczna oraz polityka UE wobec Rosji.

Sasin zapowiedział, że rząd podejmie wszelkie działania zarówno w Brukseli, jak i w Polsce, by „ochronić Polaków przed skutkami błędnej polityki, jaką serwuje Komisja Europejska”. – Zrobimy wszystko, aby pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie – oświadczył wicepremier i dodał: „Nie może być zgody na pogorszenie warunków życia Polaków”.