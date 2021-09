Sarsa powraca w nowej odsłonie. Zobacz, jak zmieniła się Sarsa [ZDJĘCIA]. Nowy singiel „Przyspieszam” jest zapowiedzią płyty wokalistki

Po dwóch latach Sarsa powraca w zupełnie nowej odsłonie, z nowym materiałem muzycznym. We współpracy z Marcinem Borsem, Pawłem Smakulskim oraz Jackiem "Budyniem" Szymkiewiczem, tym razem zaskakuje nas połączeniem nostalgiczno-refleksyjnej muzyki z poetyckimi tekstami.

Pierwszym singlem Sarsy zwiastującym nowy materiał jest magiczny utwór „Przyspieszam”. Jest to intymna opowieść o „przebudzeniu”, która porusza swoją autentycznością. Artystka inspiracji szukała w naturze, częste leśne spacery pozwoliły jej zwrócić się do siebie. Widać to dokładnie w pięknym animowanym teledysku.

Sarsa to nie tylko wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów ale przede wszystkim nietuzinkowa osobowość, której twórczość niezmiennie wyróżnia się na polskim rynku muzycznym. Teledyski do jej utworów mają ponad 200 milionów wyświetleń. Od czasu Platynowego debiutu z albumem „Zapomnij mi” jej utwory wciąż otrzymują nagrody za sprzedaż i odsłuchania - jej ostatnie single pokryły się potrójną platyną („Zakryj”) i podwójną platyną („Tęskno mi”).