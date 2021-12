Sara James, reprezentantka Polski w konkursie Eurowizja Junior 2021, 19 grudnia 2021 r. zaśpiewa piosenkę „Somebody” [GDZIE TRANSMISJA]

Sara James z piosenką „Somebody” będzie reprezentować Polskę w tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2021, który odbędzie się we Francji już 19 grudnia 2021 r. O wyborze decydowało jury specjalnego wydania „Szansy na sukces” oraz telewidzowie.

Młoda artystka wydała właśnie swoja pierwszą płytę, tzw. EP-kę, której można posłuchać we wszystkich serwisach streamingowych. Na „Jak co roku” znajduje się m.in. autorski, tytułowy utwór Sary. Młoda wokalistka pracowała nad piosenką z Igorem Herbutem, Karoliną Kozak oraz Duitem. Ponadto na wydawnictwo trafiły covery świątecznych klasyków, w tym m.in. „Rockin’ Around The Christmas Tree”.

„Jak co roku” to propozycja, która wypełni domowe przestrzenie pięknymi, klimatycznymi dźwiękami. Do utworu „Jak co roku” opublikowany został teledysk.

Sara James, zgodnie z zasadami finału, w odcinku „Szansy na sukces”, wykonała dwie piosenki: „My Heart Will Go On” z repertuaru Celine Dion oraz premierową kompozycję przygotowaną specjalnie z myślą o Eurowizji Junior: „Somebody”. Wygrała zdobywając maksymalną liczbę punktów, zarówno ze strony telewidzów, jak i jury.