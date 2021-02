Santa Cruz de la Zarza: hiszpański ośrodek firmy Nokian Tyres właśnie rozpoczyna testy opon

— Nakłady na ten ośrodek są zgodne z naszymi długoterminowymi celami rozwoju nowych pro-duktów, które umocnią nasz wzrost na rynkach Europy. Jest to dla nas ważne osiągnięcie i największa inwestycja w testowanie opon w historii firmy — powiedział Daniel Rodriguez, dyrektor Ośrodka Testowego Nokian Tyres w Hiszpanii.

Budowa zostanie ukończona w 2021 roku a obecnie trwa uruchamianie testów opon, co można było obejrzeć na prezentacji online. Wartość tej inwestycji wyniesie 60 mln euro.

— Ciepły klimat sprzyja testowaniu opon w różnych warunkach. Niespodzianką były obfite opady śniegu w styczniu, ale doskonale pasowały do naszego sloganu: spokój i bezpieczeństwo w każ-dych warunkach — mówi menedżer ds. testów Nokian Tyres Jouni Kainulainen.

Budowa ośrodka rozpoczęto się w maju 2018 r. 300-hektarowy obszar z 10 torami znajduje się w Santa Cruz de la Zarza — miasteczku położonym godzinę drogi od Madrytu. Ośrodek szczyci się najbardziej 7-kilometrowym, owalnym torem, na którym można przeprowadzać testy przy szybkości przekraczającej 300 km/h. W obrębie owalnego toru znajdzie się kilka torów testowych umożliwiających badanie pracy opon pod względem prowadzenia na nawierzchni mokrej i suchej, hamowania i aquaplaningu. Służyć one będą także do prób homologacyjnych, na przykład w za-kresie norm dotyczących hałasu i przyczepności na mokrej nawierzchni.

Nowy ośrodek testowy będzie trzecim takim obiektem Nokian Tyres, po 700-hektarowym ośrodku w Ivalo i ośrodek w pobliżu siedziby głównej firmy w Nokii. Jednym z kierunków rozwoju w Nokian Tyres jest gwajula — roślina, która może stać się surowcem do produkcji opon. Nokian Tyres uczestniczy w uprawie tej rośliny oraz badaniach nad nią wraz z lokalnymi uczelniami i partnera-mi, upatrując w niej źródła kauczuku wysokiej jakości. Plantację prowadzą lokalni rolnicy.

— Gwajula to roślina, z której uzyskuje się naturalny lateks służący do produkcji mieszanek stosowanych w oponach. Badamy możliwość adaptacji tej rośliny do klimatu środkowej Hiszpanii, abyśmy mogli ją uprawiać na większą skalę. Dotychczasowe wyniki są obiecujące — wyjaśnia Daniel Rodriguez.

Firma wygospodarowała też 25 hektarów terenu z myślą o ochronie fauny. Zbudowano tu domek lęgowy dla jastrzębi i sów, a także konstrukcje wodne dla ptaków, które będą monitorowane przez kolejne 3 lata.