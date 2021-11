Sanepid znów ostrzega: 17.11.2021. Kolejne popularne produkty wycofane z obrotu

Ostrzeżenie publiczne dotyczące partii suplementów diety

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością

- Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach łyżki do serwowania- poinformowano w komunikacie. - Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością- dodano.