San Diego: po raz pierwszy na świecie zaszczepiono przeciwko koronawiusowi małpy człekokształtne (VIDEO)

Wsłuchaj się w naturę. Oto najdziwniejsze odgłosy zwierząt. Brzmią niewiarygodnie! Kliknij i posłuchaj (AUDIO)

Mało kto wie, że inspiracją do dźwięku wydawanego przez T. Rexa w filmie "Jurassic Park" był... miś koala! Jego gardłowe tony zupełnie nie pasują do przyjaznego wyglądu. Ostatnio zaś świat obiegła dobra nowina - rzadki śpiewający pies z Nowej Gwinei został właśnie zauważony przez naukowców na odległych wyżynach prowincji Papua w Indonezji. Jakie jeszcze zwierzęta zadziwiają swoim głosem, szybko zyskując internetową sławę? Przejdź do galerii i posłuchaj, jakie dźwięki wydają.