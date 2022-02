Uznanie państwowości tak zwanych republik, Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, położonych na wschodzie Ukrainy, daje Moskwie nowe możliwości, przede wszystkim militarne, światu zaś eskalację napięcia.

Padają głosy, że te obce twory na mapie Ukrainy mogą stać się powodem wybuchu wojny, jakiej świat nie widział od roku 1945.

Obie samozwańcze republiki zostały ustanowione w roku 2014, kiedy wspierani przez Moskwę prorosyjscy separatyści opanowywali budynki administracji i instalowali samozwańcze rządy, ogłaszając niezależność od Kijowa.

Pierwszym premierem Donieckiej Republiki Ludowej (DNR) był Aleksandr Borodaj, obywatel rosyjski, generał rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Bojówki DNR oskarżane są o liczne zbrodnie wojenne, co nie przeszkadza Moskwie wspierać je dostawami broni i chronić przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za swoje czyny.

Podobna sytuacja jest w Ługańskiej Republice Ludowej, którą Kijów określa jako organizację terrorystyczną, która jest wspomagana przez Rosję. To tam 17 lipca 2014 roku doszło do zestrzelenia pasażerskiego Boeinga 777 należącego do Malaysia Airelines. O zamach oskarżono bojówkarzy DNR, którym wyrzutnie rakiet podesłała Rosja.

Na terytorium opanowanym przez separatystów obowiązuje centralnie sterowana gospodarka oparta na zagrabionych zakładach przemysłowych i podejrzanych transakcjach transakcjach handlowych, które dokonują firmy nadzorowane przez Kreml.