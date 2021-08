Samorządowcy zabierają głos w sprawie „Polskiego Ładu”. „Kolejny krok do centralizacji państwa polskiego”

„Polski Ład” i jego skutki dla samorządów były tematem konferencji samorządowców zrzeszonych w 9 organizacjach samorządowych, między innymi Unii Metropolii Polskich, a także Związku Miast Polskich.

- Polski Ład to nic innego, jak ta sama strategia PiS-u – karania niepokornych, nagradzania swoich. To naszym zdaniem jest kolejny krok do centralizacji państwa polskiego - mówiła Elżbieta Polak, marszałkini województwa lubuskiego.

Dodała, że to „skok na dochody samorządu terytorialnego, ale zapłacą także przedsiębiorcy”. – Samorządy stracą, jak policzyliśmy, 145 miliardów złotych swoich dochodów – mówiła. Tłumaczyła, że za „Polski Ład” zapłacą ci mali przedsiębiorcy, pielęgniarki, fryzjerki.

- 2807 jednostek samorządu terytorialnego do 15 sierpnia wyśle wnioski jednostronicowe. Będzie ich 9 tysięcy. Każdy samorząd może ich złożyć 3 do jednej osoby, do premiera polski. To premier wybierze, na podstawie opisu długości sms-a, które inwestycje będziemy mogli w naszych małych ojczyznach, naszych regionach realizować – wytłumaczyła Polak. – To jest nie tylko skok na nasze dochody, ale również na kompetencje i prawo wyboru priorytetów – dodała.