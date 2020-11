Samorządowcy protestują przeciwko wetu Polski wobec unijnego budżetu. W wielu miastach zgaśnie światło

- Dla nad nas nie ma żadnego wyboru, że prawo, czy środki finansowe. My chcemy żeby była praworządność i żeby były środki finansowe. My chcemy być pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej – mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - My jako samorządowcy, jako wspólnoty lokalne, nasi obywatele, którzy opowiedzieli się w referendum za traktatem unijnym, opowiedzieli się w referendum za Unią Europejską musimy 1 grudnia zacząć akcję protestacyjną. O 17 wyłączamy na godzinę światło w części naszych miast. Bez środków finansowych zostaje nam tylko ciemność i wschód. Nic innego- dodał Karnowski.

- Jeżeli mamy sobie radzić z epidemią i z recesją, to wszystkie samorządy w Polsce potrzebują pieniędzy. Musimy inwestować pieniądze. Potrzebne są nowe fundusze, (...) tak, żeby to wyjście z recesji było jak najbardziej szybkie - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.- I stąd wszyscy przyjmujemy jasne stanowisko w tej sprawie, wszystkie nasze korporacje, które tutaj reprezentujemy, i Związek Miast Polskich i regiony i Unia Metropolii Polskich, ale razem również w Ruchu Wspólna Polska, w stowarzyszeniu Samorządy dla Polski opracowujemy wspólne stanowisko, tak żeby jak najwięcej samorządowców mogło je podpisać – dodał Trzaskowski.

- Dzięki nim poprawiliśmy u nas gospodarkę wodno-ściekową. (..). Mój poprzednik przez całą swoją kadencję pozyskał 6 mln zł, zaś w ciągu sześciu lat mojej kadencji uzyskałam 70 mln. Jak mogę pozbawić swoich mieszkańców takich pieniędzy? Nie rozumiem tego, co się dzieje, nie rozumiem zmiany zasad gry w trakcie jej trwania. Samorząd wołomiński przygotowuje się do planów wprowadzenia niskiej emisji, do przystosowania do zmian klimatycznych- powiedziała.

Burmistrz Wołomina zaznaczyła, że dzięki unijnym powiatowe szkoły lepiej poradziły sobie z pandemią, a także podkreśliła, że samorząd rozliczany jest z działań, jakie podejmuje.

- Dajcie nam szansę. My chcemy tych unijnych pieniędzy i mówimy wprost – one są potrzebne Polkom i Polakom – mocno zakończyła Radwan.