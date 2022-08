Samorządowcy kombinują, bo nie chcą zarabiać mniej. Pensje prezydentów miast i burmistrzów po obniżkach forsowanych przez PiS

Samorządowcy znaleźli prosty sposób na to, by ich pensje nie zostały obniżone zgodnie z decyzją prezesa PiS i rozporządzeniem Rady Ministrów. W teorii mieli zarabiać o 20 proc. mniej, w praktyce pensje wielu z nich zmaleją jedynie o kilka złotych.

Swego czasu, przed wyborami, powiedziałem, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i społeczeństwo najwyraźniej to zapamiętało. Stąd ta reakcja na nagrody, takie oczekiwanie daleko idącej skromności w życiu publicznym. Wiemy, że jesteśmy dla społeczeństwa, (...) nie jest celem polityki bogacenie się polityków. (...) „Vox populi vox dei” - przekonywał na początku kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zdecydował wówczas, że po aferze z rządowymi nagrodami ministrowie przekażą swoje premie na rzecz Caritas oraz że zostaną obniżone o 20 proc. pensje posłów i senatorów, a także samorządowców. - Będziemy egzekwować z całą stanowczością dyscyplinę w tych sprawach. Jeśli ktoś by nie chciał głosować za tego rodzaju decyzjami, (...) to traci szansę na miejsce na liście wyborczej, na dalszy udział w polityce - groził Kaczyński.