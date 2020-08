Samoloty KLM przylecą do stolicy Wielkopolski! 25 października linia zainauguruje nową trasę do i z Poznania

Jeszcze w tym roku - 25 października - KLM zainauguruje nową trasę do/z Poznania.

Poznań to piąte miasto w Polsce – po Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu - skąd KLM zaoferuje loty do Amsterdamu, a stamtąd dalej w świat.

Samoloty KLM rozpoczną regularne loty na trasie Amsterdam-Poznań-Amsterdam 7 razy w tygodniu. Dzięki temu mieszkańcy Wielkopolski zyskają dostęp do globalnej siatki lotów holenderskiego przewoźnika przez lotnisko Amsterdam-Schiphol.

Bilety KLM z wylotem z Poznania można rezerwować już od dziś, na podróże realizowane po 25 października 2020 roku stronie klm.pl oraz w biurach podróży na terenie całego kraju.

Decyzja o lotach do Poznania oraz inauguracja trasy Kraków-Paryż, która miała miejsce w lipcu tego roku dowodzi dużego znaczenia, jakie stanowi Polska dla Grupy.

-Decyzja KLM o uruchomieniu kolejnej trasy z Polski to wspaniała wiadomość dla nas wszystkich, która dowodzi pewności i zaufania, jakie linia pokłada w polskim rynku. Już od tej jesieni mieszkańcy Wielkopolski zyskają nowy lot: Poznań-Amsterdam, a co za tym idzie - jeszcze więcej możliwości podróży, które otwiera rozległa siatka połączeń KLM – loty do Holandii, a stamtąd - przez port bazowy w Amsterdamie – do licznych miast na 5 kontynentach. Mamy też nadzieję, że uruchomienie regularnych lotów pomoże w budowaniu dalszych relacji biznesowych między Polską a Holandią – powiedział Frantisek Siling, Dyrektor Generalny Sprzedaży Air France i KLM w Polsce.