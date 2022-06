Samochody elektryczne w Polsce przegrywają ze spalinowymi. Dlaczego? Ile mamy samochodów spalinowych i elektrycznych? Ile stacji ładowania? Tomasz Dereszyński

W Polsce wciąż widok ładującego się samochodu należy do rzadkości. Mariusz Kapała/Gazeta Lubuska

Na koniec maja 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 48 675 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym (dane licznika elektromobilności prowadzonego przez PZPM i PSPA). W porównaniu do liderów w Europie liczba aut nie powala. Ile mamy w Polsce do dyspozycji stacji ładowania w porównaniu do najlepszych?