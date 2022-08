Samochodem chcemy się przemieszczać. Niekoniecznie go posiadać

Według badania Volkswagen Financial Services "Mobilność w oczach Polaków'' z 2016 roku i ''Mobilność w oczach millenialsów'' z 2017 roku używanie aut nieodmiennie wiąże się się z ich posiadaniem. Według ankietowanych własny samochód kojarzy się ze swobodą i niezależnością w decydowaniu o pojeździe i jego użytkowaniu. Tradycyjne formy zakupu pojazdu wypiera trend nazywany ''car sharing''. Jest to system wspólnego posiadania samochodów osobowych. Auta są odpłatnie udostępniane na godziny lub minuty. Car sharing rozwija się prężnie na świecie, czego przykładem są Niemcy, czy Stany Zjednoczone. Ta formuła wynajmowania pojazdów funkcjonuje w Polsce od roku. Jest to atrakcyjna oferta dla osób, które nie używają samochodu codziennie. Większość firm carsharingowych pozwala na pozostawienie auta w dowolnym miejscu w mieście. Użytkownik nie musi też martwić się o umycie, czy zatankowanie pojazdu. – Klienci nie kupują samochodu za gotówkę, ale wynajmują go, lub leasingują. Coraz więcej młodych ludzi zaczyna korzystać z car sharingu. Dla naszego pokolenia jednak wciąż ważne jest to, żeby samochód stał przed domem – zaznacza w rozmowie z AIP Daniel Trzaskowski.