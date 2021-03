Salvini dementuje słowa Orbana o spotkaniu ws. budowy wspólnej partii z Morawieckim. "Teraz zajmuję się szczepionkami"

Czy pracodawca może potrącać koszty zużycia sprzętu do pracy zdalnej? Za co powinna płacić firma?

Ministerstwo Zdrowia zaleca pracę zdalną w maksymalnym zakresie. Od 20 marca do 9 kwietnia obowiązuje lockdown na terenie całego kraju. Co z amortyzacją firmowego sprzętu? Co z kosztami pracy zdalnej ponoszonymi przez pracowników? Poprosiliśmy o wypowiedzi ekspertów.