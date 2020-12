Salony Empik czynne dłużej aż do Świąt Materiał informacyjny EMPIK

Przedświąteczne wizyty w sklepach stacjonarnych nie muszą kojarzyć się z kolejkami. W trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów, Empik wydłużył godziny otwarcia ponad 100 najpopularniejszych salonów w całej Polsce. Do 23 grudnia, w wybranych lokalizacjach, po gwiazdkowe prezenty i nie tylko będzie można wybrać się w godzinach od 8 do 22. To nie jedyne udogodnienie. Już w ponad 40 Empikach zakupy zrealizujemy w pełni samodzielnie, bez konieczności podchodzenia do kas – skanując produkty i płacąc za nie w aplikacji mobilnej w ramach usługi Premium Pay&Go. A dzięki możliwości rezerwacji produktu online bądź w aplikacji mobilnej możemy odebrać upatrzony prezent w salonie już po dwóch godzinach, zyskując gwarancję, że nikt nie uprzedzi nas w zakupie.