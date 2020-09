Salon Maturzystów Perspektywy 2020. Matura spotka się ze studiami online

Salon Maturzystów odbywa się we wrześniu, gdyż - zgodnie z prawem oświatowym - do końca tego miesiąca uczniowie muszą złożyć dyrektorowi szkoły deklaracje odnośnie przedmiotów dodatkowych, które chcą zdawać na przyszłorocznej maturze. A to zależy od wymogów rekrutacyjnych ustalonych na 2021 rok przez uczelnie.

Słabsze wyniki matury 2020, wiązane z „przerwą covidową”, to dowód, że przygotowań maturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów dodatkowych, nie wolno zostawiać na ostatnią chwilę. - Przedmioty dodatkowe należy wybierać zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni, co ułatwi dostanie się na wymarzone studia – podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy. - Dzięki wirtualnej wizycie na Salonie Maturzystów, z pewnością będzie to łatwiejsze.

Matura zaczyna się we wrześniu – przekonują organizatorzy kampanii, co jest szczególnie ważne w tak nieprzewidywalnym roku szkolnym jak ten, który właśnie się rozpoczął. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już harmonogram egzaminu maturalnego 2021: według niego egzamin maturalny z języka polskiego rozpocznie się 4 maja 2021 o godz. 9.00. Po doświadczeniach minionego roku szkolnego wiemy jednak, że nie wszystko można przewidzieć i zaplanować, dlatego przygotowania do matury należy rozpocząć jak najszybciej.