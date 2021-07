Salma Hayek o swoim nowym filmie: Szydzimy na ekranie z poprawności politycznej i rzeczy, które uwierały ludzi w czasie domowej izolacji Tomasz Wolerski

Salma Hayek i Antonio Banderas na planie filmu "Bodyguard i żona zawodowca" (oryg. "The Hitman's Wife's Bodyguard") SplashNews.com/East News

Salma Hayek opowiada nam w wywiadzie o swoim nowym filmie „Bodyguard i żona zawodowca”. - Wydaje mi się, że to faktycznie dobry film, żeby wyciągnąć ludzi z izolacji i samoizolacji. To lekka komedia akcji, która nie bierze siebie zbyt poważnie. Szydzimy na ekranie z poprawności politycznej i różnych rzeczy, które uwierały ludzi zamkniętych miesiącami we własnych domach - mówi Salma Hayek.