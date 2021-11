"Sądy pokoju usprawnią wymiar sprawiedliwości". Prezydent przedstawił ważny projekt ustawy Blanka Aleksowska

To będzie nowa kategoria sądów powszechnych. Chcemy zwiększyć zaufanie i szacunek do polskiego wymiaru sprawiedliwości - podkreślił prezydent Andrzej Duda, przedstawiając w czwartek nowy projekt ustawy powołującej tzw. sędziów pokoju. Instytucja ta ma znacznie usprawnić pracę sądów powszechnych - to tam kierowane będą drobne sprawy i spory, które dziś blokują wokandy sądów w całym kraju. - To będzie zmiana na lepsze, z korzyścią dla obywateli. Sąd będzie bliższy obywatelom i będzie działał sprawniej - mówi portalowi polskatimes.pl prezydencka minister Bogna Janke.