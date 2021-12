Sądy nie muszą wdrażać orzeczeń TK, jeśli naruszają prawo UE. "Niebezpieczny" wyrok TSUE

Według orzeczenia wydanego we wtorek przez TSUE, korupcja oraz nadużycia finansowe na szkodę Unii Europejskiej nie podlegają jurysdykcji krajowego trybunału konstytucyjnego. Co więcej, w ocenie Trybunału, za niestosowanie się do orzeczeń TK w tych sprawach, sędziowie nie mogą być karani dyscyplinarnie. Wydane dziś orzeczenie dotyczy Rumunii, której dwa sądy zwróciły się do europejskiego trybunału o wykładnię unijnego prawa.

Wtorkowy wyrok TSUE jest szeroko komentowany także w Polsce. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, ma on „fundamentalny, historyczny i niebezpieczny kształt”. „TSUE pozwala każdemu sędziemu w UE kwestionować wyroki sądów konstytucyjnych. Wyroki TK w ten sposób mogą być dowolnie kwestionowane, stają się bezwartościowe” – wskazał polityk.

Kaleta podkreślił, że Trybunał bezpośrednio ocenił konstytucję Rumunii i nazwał traktaty "kartą konstytucyjną". „Tym samym postawił siebie jako nadsąd konstytucyjny. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że pogląd ten i sformułowanie oznaczają, że TSUE orzekł dziś, że UE jest państwe federalnym” – napisał na Twitterze wiceminister.