Sądowa batalia o Górki Czechowskie nadal trwa. Za tydzień kolejne orzeczenie

Chodzi o budowę osiedla mieszkalnego na ok. 30 ha Górek Czechowskich, na którą radni miasta wyrazili zgodę. Pozostała część terenu miała pozostać parkiem. Przemysław Czarnek, ówczesny wojewoda lubelski zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd uznał, że nie nożna zabudować części terenu po poligonie, bo ma zbyt dużą wartość przyrodniczą. Sądowa batalia trwa od 2019 roku.

Tym razem posiedzenie będzie niejawne, weźmie w nim udział troje sędziów. Akta sprawy Górek Czechowskich wróciły do WSA w Lublinie po tym, jak w lutym Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi prezydenta Lublina, uchylając wyrok unieważniający część zaskarżonej uchwały.

- NSA przekazując sprawę WSA w Lublinie do ponownego rozpoznania wskazał, że rozpoznając ponownie sprawę sąd I instancji dokona oceny zasadności podniesionego w skardze zarzutu naruszenia przy sporządzaniu studium wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasady proporcjonalności i art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te argumenty, które wskazane zostały w zaskarżonym wyroku oparte były bowiem na błędnym założeniu, że cały obszar Górek Czechowskich zawiera się w obszarze ESOCH i jako takie nie dawały podstaw do przyjęcia, że przy sporządzaniu studium doszło do naruszenia zasady proporcjonalności - podkreśla w Onecie sędzia Robert Hałabis, rzecznik prasowy WSA w Lublinie.

Źródło: Onet.pl