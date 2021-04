Sąd wstrzymał przejęcie wydawnictwa Polska Press przez Orlen - informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Orlen nic o tym nie wie

"Jednocześnie RPO skierował - już bezpośrednio do sądu - wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (w tym zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press). To właśnie ten wniosek został przez sąd uwzględniony" - poinformowało biuro RPO.

"Zgodnie z obowiązującymi regulacjami samo odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu (chyba że w trybie autokontroli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację). Obecnie Rzecznik wciąż oczekuje na przekazanie przez UOKiK odwołania do sądu, który je rozpozna" - czytamy w oświadczeniu.

- Szczegółów jeszcze na razie nie znam. Na razie mamy informacje taką, że wniosek złożony przez Rzecznika, został pozytywnie rozpoznany. Poczekajmy do jutra i zobaczymy na czym dokładnie to wstrzymanie polega - powiedział w rozmowie z Piotrem Kraśko rzecznik praw obywatelskich.

– Czym innym jest wstrzymanie, a czym innym jest ostateczne orzeczenie weryfikujące decyzję prezesa UOKiK o zgodzie na dokonanie koncentracji, czyli przejęcia Polska Press przez PKN Orlen - wyjaśnił Adam Bodnar.

- Co do całej oceny merytorycznej decyzji prezesa UOKiK, to oczywiście będzie trwało. To może zająć kilka miesięcy i pewnie w tym czasie odbędzie się i rozprawa, i strony będą mogły przedstawić dokumenty - dodał.

W grudniu PKN Orlen poinformował, że kupuje wydawnictwo Polska Press. 5 lutego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyraził na to zgodę. 1 marca Orlen formalnie stał się właścicielem Polska Press.