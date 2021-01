Sąd podtrzymał karę dla Michała Majewskiego, który w 2014 roku nie chciał oddać laptopa funkcjonariuszom ABW

Dziennikarz „Wprost” został skazany w lutym 2020 roku, kiedy to Sąd Rejonowy w Warszawie wydał orzeczenie, w którym uznaje Michała Majewskiego za winnego przestępstwa z artykułu 224 paragraf 2 kodeksu karnego, który brzmi „karze podlega ten, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej”

Orzeczona kara wyniosła 18 tysięcy grzywny.

O podtrzymaniu wyroku poinformował sam Majewski. „Niestety, wyrok w całości podtrzymany w apelacji. 18 tysięcy PLN kary za sprzeciw wobec akcji służb we Wprost w 2014 roku” – przekazał na Twitterze dziennikarz.