Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął wniosek RPO o wstrzymanie wykonanie zakupu Polska Press przez PKN Orlen

Wniosek złożony do SO w Warszawie Rzecznik uzasadnia faktem, że „ spółka kontrolowana przez Skarb Państwa - a za jej pośrednictwem politycy sprawujący władzę - mogą uzyskać łatwy wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji.”

Odwołanie od zgody UOKiK

Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się także od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2021 r. w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o. do Sądu Okręgowe w Warszawie.

Odwołanie to przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, a prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie go do sądu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy "w trybie autokonrtoli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację”