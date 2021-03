Sąd Okręgowy w Warszawie: Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych

- Składam pismo u prezesa. Później trzeba czekać na jego ruch. Podejrzewam, że decyzja już zapadła, niekoniecznie w tym budynku. To kolejna szansa dla prezesa sądu, by opowiedział się, czy stoi po jasnej, czy po ciemnej stronie mocy. Po stronie prawa, czy wprost przeciwnie, niszczy sądy – mówił przed wejściem do budynku sądu Tuleya.- Jestem przekonany, że musimy robić to, co robimy, musimy walczyć do końca. Może jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy bezbronni – dodał.