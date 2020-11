Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zarzuty prokuratury wobec Ryszarda Krauzego. Biznesmen nie trafi do aresztu

Chciał pozbyć się seniorki z kamienicy. Został skazany przez sąd, a teraz prokuratura bierze go w obronę. Wcześniej umorzyła śledztwa

Prokuratura w Poznaniu broni Josefa L., właściciela kamienicy, który został skazany na osiem miesięcy więzienia po tym, jak kilka lat temu próbował pozbyć się z budynku seniorki Stefanii Chlebowskiej i jej córki. Chociaż sąd uznał, że działania Josefa L. były bezprawne i oszukał on kobiety informując, że jest nakaz rozbiórki budynku, to teraz prokuratura włączyła się do sprawy po stronie Josefa L. Śledczy domagają się jego uniewinnienia. Wcześniej poznańska prokuratura sama dwukrotnie umorzyła śledztwo, a do procesu Josefa L. doszło tylko i wyłącznie dlatego, że prywatny akt oskarżenia złożyła sama pokrzywdzona Stefania Chlebowska. Proces apelacyjny ruszy we wtorek.