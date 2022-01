Sąd nie aresztował Poroszenki. Były prezydent Ukrainy oskarżony o zdradę

Sąd w Kijowie nakazał zastosowanie wobec Petra Poroszenki tzw. osobistych zobowiązań, co oznacza między innymi nakaz pozostawania w kraju i oddania paszportu. Prokuratura wnioskowała o dwumiesięczny areszt z alternatywą kaucji 1 mld hrywien (ok. 30 mln euro). Obrona prosiła sąd, by w ogóle nie stosował wobec polityka środka zapobiegawczego.