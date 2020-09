Sąd: Decyzja premiera o przygotowaniu wyborów korespondencyjnych przez Pocztę Polską jest nieważna

Wojewódzki Sąd Administracyjny ocenił, że decyzja premiera jest nieważna, ponieważ "została wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa".

"Ani przepisy konstytucji, ani ustawy o Radzie Ministrów, nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów żadnych uprawnień w zakresie zmierzającym do organizacji, czy przygotowania jakichkolwiek wyborów powszechnych" - mówił w uzasadnieniu wtorkowego wyroku sędzia Grzegorz Rudnicki.

Jedynym organem uprawnionym do wydania takiej decyzji jest Państwowa Komisja Wyborcza.

Wątpliwości co do zgodności z prawem miała opozycja, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. To właśnie na wniosek Adama Bodnara sąd zajął się tą sprawą.

Przypomnijmy: Pierwotnie wybory prezydenckie miały odbyć się 10 maja. Ze względu na epidemię koronawirusa zdecydowano o przeprowadzaniu ich w formie korespondencyjnej. Jeszcze przed uchwaleniem specjalnej ustawy premier wydał polecenie Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów.