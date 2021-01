Są rekomendacje dot. powrotu dzieci do szkół. Ostateczną decyzję podejmie premier. Od 11 do 15 stycznia testy nauczycieli

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił w piątek wieczorem rekomendacje dot. powrotu dzieci do szkół. Ostateczną decyzję, czy i kiedy nauczanie stacjonarne zostanie wznowione podejmie w przyszłym tygodniu premier. W dniach 11-15 stycznia przeprowadzona zostanie ogólnopolska akcja testowania nauczycieli.

- Przepracowaliśmy bardzo intensywnie w MEiN grudzień oraz początek stycznia. Współpracowaliśmy z GIS, ale też nauczycielami, z którymi konsultowaliśmy działania w ramach przygotowań do ewentualnego powrotu do nauki stacjonarnej. Nie ogłaszamy ostatecznej decyzji. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu. O tym, czy ten powrót nastąpi, zadecyduje pan premier w przyszłym tygodniu - powiedział minister Przemysław Czarnek podczas piątkowej konferencji prasowej. - Wypracowaliśmy rekomendacje, które będą przekazane dyrektorom szkół, na wypadek gdyby w przyszłym tygodniu zapadła decyzja o powrocie do szkół. Ta decyzja będzie oczywiście podyktowana tym, jak będzie rozwijała się pandemia koronawirusa w kolejnych dniach - dodał Rekomendacje dla szkół Rekomendacje zakładają, że w przypadku powrotu dzieci do szkół, jedna grupa uczniów będzie uczyła się w jednej sali. Ci sami nauczyciele będą dedykowani dla danej klasy. Oprócz tego zakładają indywidualny plan dnia dla klasy, np. odrębne wejścia do szkoły i przerwy w różnych godzinach.

Ponadto rekomentowane będzie częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Sale i pomieszczenia w częściach wspólnych będą wietrzone w czasie przerwy i w czasie zajęć. - Stworzymy takie warunki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, aby nie było kontaktu między klasami i nauczycielami. Testy dla nauczycieli klas 1-3 Minister poinformował, że w dniach 11-15 stycznia przeprowadzona zostanie ogólnopolska akcja badania nauczycieli. Nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, szkół specjalnych i pracownicy administracji tych szkół będą mieli możliwość dobrowolnego poddania się bezpłatnym testom przesiewowym. Grupa docelowa obejmuje ok. 165 tys. nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół - tyle osób zgłosiło się do testów. Testy będą przeprowadzane w blisko 600 punktach wymazowych w całej Polsce. Akcję będzie wspomagało ok. 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

- W przypadku wyniku pozytywnego, taka informacja zostanie bezzwłocznie przesłana do osoby, która uzyskała taki wynik. Zostanie ona skierowana na 10-dniową izolację - powiedział obecny podczas konferencji prasowej zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka. - W dniach 16-17 stycznia będziemy kompletować wyniki, a w przypadku niejasnych wyników, badania będą powtórzone - dodał. Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Podczas konferencji minister Czarnek kilkukrotnie podkreślał, że decyzja ws. daty powrotu uczniów do szkół zapadnie w przyszłym tygodniu. - Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dlatego decyzja o tym będzie podjęta przez pana premiera w przyszłym tygodniu. Po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną pan premier taką decyzję będzie ogłaszał. Dziś poinformowaliśmy o praktycznych przygotowaniach do powrotu dzieci do szkół - wyjaśnił minister edukacji i nauki.

Do tej kwestii odniósł się też minister zdrowia Adam Niedzielski. - Roboczo stawiamy sobie granicę, że na pewno jeżeli będziemy mieli liczbę zakażeń powyżej 10 tysięcy, to na pewno szkoły nie zostaną przywrócone. A co poniżej, to jeszcze zobaczymy. Ta decyzja nie odnosi się tylko i wyłącznie do jednego parametru dziennej liczby zakażeń – powiedział szef resortu zdrowia w TVN24.

