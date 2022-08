Są po pięćdziesiątce, ale znowu chcą walczyć. Co słychać u Mike'a Tysona i Evandera Holyfielda

- Nie wracałbym na ring, gdybym nie umiał się obronić. Nie walczyłbym, gdybym był myślał, że ktoś spierze mnie na kwaśne jabłko - mówił niedawno w wywiadzie Holyfield. - Jeżdżę po dwie godziny na rowerze i ostro biegam na bieżni. Później robię 250-300 powtórzeń z ciężarami – opowiadał Tyson. Obaj chcą wrócić między liny i być może po raz trzeci skrzyżują rękawice.

Pierwszy raz zawalczyli w 1996 r. Holyfield pokonał Tysona i odebrał mu pas WBA, w rewanżu (rok później) Tysona było jedynie stać na odgryzienie ucha Holyfieldowi, co do dzisiaj wszyscy w Stanach Zjednoczonych uznają za najbardziej haniebne zachowanie w historii zawodowego sportu. Mija 23 lata i obaj panowie są chętni do stoczenia trzeciego pojedynku. Czterorundowa "pokazówka", na pewno nie na śmierć i życie. Chociaż przy temperamentach obu pięściarzy nic nie jest pewne, a wszystko możliwe.