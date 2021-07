Są jeszcze tacy, którzy przez pandemię nie zmienili opon na letnie. Muszą to szybko zrobić. Dlaczego?

Czasy mamy wyjątkowe, więc kwestia opon może nie wydawać się priorytetem. Używanie opon zimowych latem można łatwo uznać za mniejszy kłopot niż ich zmianę na letnie. Opony są jednak nadal ważnym czynnikiem bezpieczeństwa na drodze.

Nawet po ustąpieniu pandemii dzięki letnim oponom w dobrym stanie podróżować będzie znacznie bezpieczniej. Dlaczego warto zajrzeć, co się kręci pod samochodem.

5 powodów, dla których nie należy lekceważyć opon tego lata:

1. Opony letnie zatrzymują się szybciej na mokrej nawierzchni

Nowoczesne opony zimowe są przeznaczone do bezpiecznej jazdy po śnie-gu, lodzie, błocie pośniegowym i w umiarkowanym deszczu, ale w przypadku letniej ulewy znacznie lepsze są opony letnie. Droga hamowania w przypadku zużytej opony zimowej na mokrej nawierzchni przy prędkości 80 km/h* jest o ponad 12 metrów dłuższa niż w przypadku opony letniej w dobrym stanie. To ponad dwie długości samochodu, czyli duża różnica, kiedy trzeba zatrzymać się nagle, by nie uderzyć w przeszkodę na drodze.