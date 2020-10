Rzym: Skazany za molestowanie seksualne i potem uniewinniony kardynał George Pell jest w Watykanie. Czy znów będzie doradzał papieżowi?

Australijski kardynał George Pell skazany za molestowanie seksualne nieletnich chłopców, następnie uniewinniony, przyleciał do Watykanu.

To pierwsza wizyta tego kościelnego dostojnika od roku 2017, kiedy musiał na polecenie papieża Franciszka pójść na urlop z powodu stawianych mu zarzutów wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Z lotniska Fiumicino kardynał z kilkoma osobami odjechał samochodem, który nie miał watykańskich tablic rejestracyjnych.

Po przybyciu do Rzymu kardynał wysiadł z samochodu w pobliżu Watykanu, gdzie widziano go, jak wchodził do budynku, w którym ma swoje mieszkanie.

Pell został skazany za molestowanie seksualne dwóch chłopców w latach 90. Odsiedział 13 miesięcy z sześcioletniego wyroku. Potem wyrok uchylił Australijski Sąd Najwyższy, a stało się to w kwietniu tego roku.

Przez cały czas kardynał Pell utrzymywał, że jest niewinny.

Kardynał Pell przybył do Rzymu tego samego dnia, w którym europejscy urzędnicy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy rozpoczęli okresową wizytę w Watykanie.

Zbiegła się ona z wybuchem skandalu w tym maleńkim mieście-państwie. Z tego powodu pracę straciło kilka osób, w tym jeden z najpotężniejszych kardynałów Stolicy Apostolskiej, Angelo Becciu.