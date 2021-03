Rzym: papież Franciszek obniża pensje kardynałom, ale oszczędza pracowników świeckich Watykanu

Kardynałowie, którzy pracują w Watykanie i mieszkają na terenie tego małego państewka lub w Rzymie, zarabiają około 4 000 do 5 000 euro miesięcznie. Wielu z nich mieszka w dużych mieszkaniach wynajmowanych po preferencyjnych ce-nach.

Jeden z watykańskich prałatów powiedział, że jego zdaniem, jest to pierwsze tego typu działanie jakie podjął papież. 84-letni Franciszek, który pochodzi z rodziny robotniczej, często podkreślał, że nie chce zwalniać ludzi w trudnych ekonomicznie czasach, nawet gdy Watykan m niedobory w kasie.

Większość księży i zakonnic pracujących w wydziałach watykańskich mieszka we wspólnotach zakonnych w Rzymie, takich jak seminaria, klasztory, parafie, uniwersytety i szkoły - co zapewnia im lepszą ochronę przed spowolnieniem gospodarczym.

Ponoszą też oni znacznie niższe wydatki na życie niż pracownicy świeccy - tacy jak policjanci, woźni, strażacy, sprzątacze, konserwatorzy dzieł sztuki i personel konserwacyjny - mieszkający w Rzymie i wielu z nich ma rodziny.

To właśnie tych świeckich pracowników Franciszek najwyraźniej chciał chronić, ponieważ większość z nich nie została wymieniona w papieskim dekrecie. Watykańskie stopnie płacowe dla większości pracowników obejmują poziomy 1-10. Wyższe stanowiska mają cztery stopnie, od C do C-3.

Oprócz kardynałów wynagrodzenie innych duchownych spadnie o 3–8 procent Zaplanowane podwyżki płac dla wszystkich grup zaszeregowania oprócz trzech najniższych zostaną zawieszone do marca 2023 roku.