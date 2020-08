"Rzeczpospolita": Napięta atmosfera w Platformie Obywatelskiej. Środowisko Schetyny wystawi swojego kandydata na szefa klubu PO-KO

Oliwy do ognia dolali dziennikarze Onetu, którzy ustalili, że planowane posiedzenie klubu PO-KO, którego głównym tematem ma być kryzys wywołany głosowaniem ws. podwyżek, odbędzie się w... luksusowym, 4-gwiazdkowym hotelu w Lidzbarku Warmińskim, gdzie noc kosztuje minimum 300 zł. - Dyskusja nad problemem wywołanym chciwością w czterogwiazdkowym hotelu? Jak to będzie wyglądać? - mówi w rozmowie z Onetem jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej. Część senatorów ma zrezygnować z wyjazdu. - Potwierdzam, że wśród senatorów pojawiły się głosy, że wybór miejsca i czasu może być niefortunny - powiedział Onetowi senator PO Bogdan Zdrojewski.

Z nieoficjalnych informacji wynikało, nowe władze klubu mogą zostać wybrane już na początku września w trakcie wyjazdowego klubu. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" nie ma na to szans. - Nie ma nawet ostatecznej decyzji, czy wyjazdowy klub w ogóle się odbędzie - mówią rozmówcy "Rz".

- Pojawienie się takiej dyskusji dotyczącej miejsca to bardziej kolejny element "chybotania łódką" w Platformie niż rzeczywista troska o nasz wizerunek – ocenił w rozmowie z "Rz" jeden z polityków PO. Według ustaleń dziennika, do wyjazdowego klubu może w ogóle jeszcze do dojść.

"Jeśli dojdzie do wyborów, to jest niemal pewne, że środowisko Schetyny wystawi swojego kandydata. Wybory będą pierwszą tak poważną próbą sił wewnątrz PO" - podkreśla dziennik.

"Rz" zwraca uwagę, że jesień ma być nowym otwarciem w PO, wystartować ma projekt Rafała Trzaskowskiego pod roboczą nazwą "Nowa Solidarność". W ostatnich dniach prezydent Warszawy przebywał na urlopie, nie komentował sprawy podwyżek i kolejnego kryzysu po stronie opozycji.