Rzecznik WOT o sytuacji na granicy: Dość kryzysowa, dość szeroko zakrojona, ale jednak punktowa

– Już od dwóch miesięcy wykonujemy zadania w ramach operacji „Silne Wsparcie”. To jest całe szerokie spektrum działań, ukierunkowanych na wsparcie z jednej strony – społeczności lokalnych, żyjących w strefie przygranicznej, objętej stanem wyjątkowym, a z drugiej strony – te działania wychodzą w tej chwili na najważniejsze – to jest wsparcie Straży Granicznej – powiedział rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Marek Pietrzak.

Dodał, że "biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, obserwując to, jak sytuacja rozwija się ze strony białoruskiej, to najprawdopodobniej ci żołnierze będą wezwani w trybie natychmiastowego stawiennictwa, będą skierowani do bezpośredniego wsparcia Straży Granicznej, do zabezpieczenia granicy".

– Pamiętajmy o tym, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, dość szeroko zakrojoną, ale jednak punktową. Jednak dotyczy to jednego małego miejsca, małego punktu. Ale pamiętajmy też o tym, że siły wojsk operacyjnych, Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej, wykonują zadania na całej długości granicy i jeżeli dane siły zostaną skierowane właśnie do takiego punktowego oddziaływania, no to może się okazać, że w inne miejsce trzeba będzie delegować siły, żeby je zastąpiły – podkreślił.