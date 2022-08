Rzecznik SN: Nie liczymy na obiektywne orzeczenie TK, dlatego do niego nie idziemy

Laskowski po raz kolejny podkreślił, że obecny prezes SN Józef Iwulski jest osobą, która jedynie zastępuje I prezes Małgorzatę Gersdorf, kiedy jej nie ma. Dodał, że nastąpi to np. gdy ta pójdzie na urlop.

- Tak zawsze było, że kiedy prezes wyjeżdżał na delegację, konferencję, inne wyjazdy służbowe, był chory albo korzystał z urlopu, to wtedy wyznaczał zastępcę. Na wszelki wypadek. Tutaj ten wszelki wypadek to pojęcie nieco szersze niż jest na co dzień, bo w momencie wyznaczania , 3 lipca, można się spodziewać realizacji najróżniejszych scenariuszy – tłumaczył na antenie radia.

Dodał, że według jego informacji podczas rozmowy sędzi Małgorzaty Gersdorf z prezydentem Andrzejem Dudą na temat przejścia na emeryturę tej pierwszej, obie strony „pozostały na swoich stanowiskach”.

AIP/x-news

POLECAMY: