Rzecznik rządu: W przyszłym tygodniu ruszą zwroty błędnie naliczonego podatku

Müller podkreślił też, że rząd obserwuje tendencję u niektórych pracodawców do przedkładania pracownikom oświadczeń o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. Według rzecznika takie rezygnacje powodowały nadpłacenie podatku. Rozporządzenie ministra finansów ma do takich sytuacji już nie dopuszczać.

Emerytury do 12 800 zł także nie zmaleją

Rzecznik rządu podkreślił też, że o swoje emerytury nie muszą się obawiać także osoby, które pobierają świadczenie w kwocie do 12 800 zł brutto. Emerytury do takiej wartości będą objęte takimi samymi zasadami opodatkowania, jak pensje, co oznacza, że w efekcie ich wartość netto (do wypłaty na konto) nie będzie niższa niż do tej pory. Jeśli wypłacono już niektórym emerytom świadczenia zmniejszone - takie osoby otrzymają zwrot różnicy.