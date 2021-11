Rzecznik rządu Piotr Müller: Dzisiaj mamy najtrudniejszą sytuację od początku kryzysu

Przy granicy polsko-białoruskiej "rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski" – przekazał w poniedziałek rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Müller: Funkcjonariusze będą bronili polskiej granicy

Do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy komentował w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Piotr Müller.

– W tej chwili na granicy polsko-białoruskiej jest odpowiednia liczba funkcjonariuszy, zarówno Straży Granicznej, jak i wojska. Ci funkcjonariusze będą wykonywali swoje obowiązki zgodnie z aktualnymi przepisami, czyli będą bronili polskiej granicy po to, aby nieuprawnione osoby z terenu Białorusi nie przedostały się na teren Polski – stwierdził na briefingu prasowym przed KPRM.

– Dzisiaj mamy najtrudniejszą sytuację od początku trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Mamy do czynienia z kolejnym elementem nacechowanym wojną hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. (...) To zorganizowana akcja o której też wiedzieliśmy, z racji na na to, jakie informacje otrzymały nasze służby – dodawał.