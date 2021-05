Rzecznik rządu: "Nord Stream 2 to projekt nie tylko rosyjski, ale rosyjsko-niemiecki". USA zawieszają sankcje nałożone na Nord Stream 2

Swoje zdanie na temat zawieszenia sankcji USA wobec Nord Stream 2 wyraził gość rzecznik rządu, Piotr Muller:

- NS2 to przede wszystkim projekt geopolityczny, który zmienia strukturę sił w Europie. Tutaj przede wszystkim sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo to projekt nie tylko rosyjski, ale rosyjsko-niemiecki i raczej to jest ukłon w stronę niemiecką niż rosyjską, natomiast oczywiście to nie jest dobra informacja, jeżeliby sankcje dużo szerzej zostały ograniczone - powiedział na antenie Radia Plus w Sednie Sprawy.

Rzecznik rządu podkreśla, że informacja o zniesieniu sankcji wobec NS2 nie jest pozytywna z punktu widzenia bezpieczeństwa.

- Wiemy o tym doskonale, że projekt Nord Stream 2 to nie tylko projekt ekonomiczny, tylko projekt geopolityczny, który zmienia strukturę sił w Europie Środkowo-Wschodniej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. My od samego początku podejmujemy działania, żeby to blokować. Przecież USA tę wcześniejszą decyzję podjęły właśnie między innymi po rozmowach z prezydentem Dudą czy premierem Morawieckim. W związku z tym to był element też wspólnych rozmów, natomiast dlatego tak ważne są kwestie związane z transformacją energetyczną, z bezpieczeństwem energetycznym, z rozbudową chociażby takiego rodzaju infrastruktury jak gazociągi nasze plus chociażby terminal w Świnoujściu. Z tego powodu te decyzje były we wcześniejszych latach podejmowane, aby właśnie to bezpieczeństwo starać się podwyższyć - dodaje Piotr Muller.