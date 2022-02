Rzecznik rządu: Niepełne sankcje, to zaproszenie Putina w głąb Ukrainy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny. Jest to odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację geopolityczną w regionie. Zaproponowane zmiany mają na celu wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Ustawa porządkuje też przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP. Jeden dokument będzie zawierał regulacje, które wcześniej znajdowały się w kilkunastu różnych ustawach.

Prace nad kształtem kompleksowej ustawy o obronie Ojczyzny toczyły się pod kierunkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, na którego czele stoi wicepremier Jarosław Kaczyński.

Po posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa rzecznika rządu Piotra Müllera.

- Mamy do czynienia z wymownym, jednoznacznym aktem agresji międzynarodowej, który trzeba ukarać. Cała polska dyplomacja podejmuje działania, aby sankcje na Rosję były jak najdalej idące - powiedział., dodając, że w tej chwili na teren Ukrainy wkraczają wojska rosyjskie.